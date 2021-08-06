СК задержал трех таксистов-мигрантов, избивших жителей Ленобласти на дороге в Буграх

В Ленобласти задержали трех таксистов, избивших попутного водителя в Буграх. Фото: "Мегаполис"

Следственный комитет сообщил о задержании в Ленобласти трех таксистов-мигрантов, которые толпой остановили попутный автомобиль на Южной улице в Буграх, вытащили оттуда водителя и пассажиров, а затем избили их деревянными палками. Все произошло еще 8 апреля 2021 года. Пострадавшие обратились в полицию и завили, что на них напали минимум шестеро граждан из ближнего зарубежья. Одну троицу летом все-таки нашли, вторую по-прежнему разыскивают.

- Группа злоумышленников использовала малозначительный повод для нападения. Одного из обвиняемых в настоящее время арестовали. В отношении двух других также подготовили и направили в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Всем нападавшим грозит лишение свободы на срок до 7 лет.