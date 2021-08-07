Два человека, в том числе ребенок погибли в ДТП на трассе М-11 Москва-Петербург

Ребенок погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева". Фото: УМВД РФ по Тверской области.

Два человека, в том числе ребенок стали жертвами страшной аварии на скоростной трассе М-11 «Нева» Москва-Петербург. Утром 7 августа на 387-м километре шоссе, в Бологовском районе Тверской области, черный «Мерседес-Гелендваген» на полном ходу влетел в припаркованную фуру, пытаясь въехать на площадку для отдыха.

- Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на стоящий грузовик с прицепом. В результате ДТП мужчина погиб на месте, ехавший в джипе ребенок скончался по пути в больницу в машине скорой помощи, - пишет «КП-Тверь».

Еще двое пострадавших были направлены машинами скорой помощи в центральную районную больницу города Вышний Волочек. Их состояние неизвестно.

Сам момент аварии попал на записи камер наблюдения, установленных на трассе. На кадрах съемки видно, что дорога была мокрой из-за дождя, а скорость «Мерседеса» слишком высокой, чтобы вписаться в поворот. Машину фактически разорвало.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.