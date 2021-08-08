Домушник вынес из квартиры в Красносельском районе 1,4 млн рублей и смартфон

Полиция Петербурга задержала вынесшего их чужой квартиры 1,4 млн рублей мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 7 августа, полицейские Петербурга задержали 30-летнего подозреваемого в разбое. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на проспекте Володарского правоохранители взяли мужчину, который совершил «набег» на квартиру петербуржца.

Все произошло в ночь на 2 августа: к жителю Красносельского района ворвались двое неизвестных мужчин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, они угрожали предметом, похожим на пистолет, и похитили из сейфа 1 400 000 рублей и смартфон известной марки.

Пострадавший сразу же обратился в полицию. После чего было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Как выяснилось, задержанный подозреваемый оказался ранее судим.