Полицейская собака Есения помогла задержать насильника в Петербурге

В Петербурге полицейская собака помогла взять насильника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейская овчарка по кличке Есения помогла правоохранителям найти подозреваемого в изнасиловании женщины в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 7 августа в парадной одного из домов по Выборгской улице мужчина изнасиловал 34-летнюю женщину, угрожая ножом. После этого потерпевшую госпитализировали в больницу, а полиция начала поиск злоумышленника. Ориентированы на него были также кинолог со служебной овчаркой.

- Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома, во дворе которого среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по город и области. - Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником.

Мужчину доставили в полицию. И как выяснилось, Есения не ошиблась: 43-летний мужчина, ранее судимый за преступления сексуального характера оказался тем самым насильником.

- Это уже второй случай за последнее время успешной работы овчарки Есении. Чуть больше месяца назад с ее помощью полицейским удалось оперативно найти потерявшегося в Московском районе подростка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.