Аварийные бригады не допустили подтоплений после субботнего ливня в Петербурге

В Петербурге прошел сильный ливень в субботу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Субботний ливень Петербургу удалось пережить без потерь. 34 аварийные бригады «Водоканала» работали в круглосуточном режиме. Специалисты оперативно реагировали на заявки о засорах ливневой канализации, устраняли нарушения и совершали объезды, сообщает пресс-служба учреждения.

- Петербургский «Водоканал» держит на особом контроле проблемные городские территории, которые наиболее «уязвимы» для подтоплений в период ливней. На такие участки бригады предприятия прибыли еще до начала дождя, - сообщили в учреждении. - Именно благодаря оперативной работе и заблаговременно предпринятым мерам по итогам длительного дождя на территории Северной столицы не было зафиксировано серьезных подтоплений.

К слову, дождь шел в Петербурге без остановки почти сутки – начался с 11 утра 7 августа и закончился только утром 8 августа. За это время на город выпала треть месячной нормы осадком. А самый сильный дождь зафиксировали в Пушкинском районе - там за сутки выпало 27 миллиметров осадков.