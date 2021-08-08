Новый экомаршрут «Каменистая тропа» открылся в Ленобласти

В воскресенье, 8 августа, в Выборгском районе Ленобласти открылся новый экологический маршрут под названием «Каменистая тропа». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Пройтись тропой здоровья можно в государственном природном заказнике «Кивипарк», расположенном на северном побережье Финского залива.

- На территории «Кивипарка» обитают не менее 40 видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Ленинградской области, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Сама же экотропа, проходящая по заказнику, стала уже 27-й по счету оборудованной на территории региона тропой здоровья.

- На этом, мы, конечно, не остановимся, в планах обустроить 47 экотроп - по количеству региональных особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на открытии «Каменистой тропы».