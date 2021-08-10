До +24 и без дождей обещают в Петербурге во вторник, 10 августа

Во вторник у петербуржцев будет возможность немного позагорать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй и последний сухой день на неделе наступил в Петербурге. Во вторник, 10 августа, синоптики обещают приятную летнюю погоду и без осадков. Горожане смогут понежиться под солнцем, но недолго: уже в среду снова начнет капать.

- В Санкт-Петербурге во вторник без осадков, в среду и четверг небольшие дожди, термометры покажут +21…+24 градуса, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По данным городского гидрометцентра, днем 10 августа в Северной столице будет дуть ветер северных направлений, атмосферное давление сильно не изменится.

А вот со среды уже начнутся осадки. И хоть они будут кратковременными, возможна даже гроза. Сыро будет в четверг и в пятницу, а вот к выходным есть вероятность, что погода улучшится.