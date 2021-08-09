Суточные заболеваемость и смертность от коронавируса в Петербурге продолжают падать

Третья волна продолжает идти на спад. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в России опубликовал портал «Стопкоронавирус.рф», который собирает сведения со всех региональных оперативных штабов. В целом по стране заболеваемость продолжает снижаться, хоть и остается достаточно высокой. В Северной столице ситуация похожая.

- В Петербурге с начала пандемии заболели 545 893 человека (+1895 за сутки), умерли - 19 708 (+40), выздоровели - 517 896 (+804), - сообщает портал.

Эти показатели ниже, чем а прошлой неделе. Так, впервые с 7 июля количество новых заражений оказалось меньше 1900 случаев. Смертность на пике третьей волны (30 июня) составляла 11 случаев в сутки. По сравнению с нынешним показателем в 40 летальных исходов, снижение почти в три раза.

В Ленинградской области ситуация следующая: заражены – 58 217 (+234), умерли – 2233 (+15), выздоровели 47 930 (+78).