Угонщик джипа умер от испуга после неожиданного хлопка «ладошкой по ягодицам»

Полиция выясняет обстоятельства смерти угонщика с Васильевского острова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В необычном происшествии разбираются полицейские Василеостровского района Петербурга. Глубокой ночью 9 августа по номеру 112 позвонил мужчина, который заявил о попытку угона его джипа «Мицубиси Паджеро». Но дело было не столько в этом а в том что угонщик упал замертво от испуга, когда хозяин машины шлепнул его по мягкому месту.

- Со слов заявителя, сработала сигнализация от машины. Выйдя на улицу, он обнаружил неизвестного лет 20, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к мужчине, заявитель слегка ударил его ладошкой по ягодицам, после чего неизвестный упал, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Владелец джипа вызвал скорую, но прибывшие врачи лишь констатировали, что помочь угонщику они ничем уже не могут. Прибывшие на место полицейские никаких видимых телесных повреждений не обнаружили.

По предварительной версии, смерть могла наступить от разрыва сердца, точную причину установит судмедэкспертиза.