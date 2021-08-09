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Происшествия9 августа 2021 14:11

Пьяный водитель задавил сидевшую на обочине молодую петербурженку

Погибшей было 33 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербуржец задавил женщину,сидевшую на газоне во дворе дома.

Петербуржец задавил женщину,сидевшую на газоне во дворе дома.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье в одном из дворов на проспекте Народного Ополчения. Ночью пьяный мужчина решил съездить в магазин на машине жены и не заметил молодую женщину, сидевшую на газоне.

- 8 августа в 4:00 во дворе дома 173 по проспекту Народного Ополчения 43-летний неработающий местный житель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Мазда», принадлежащим жене, совершил наезд на сидящую на обочине 33-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

. Водителя задержали. На него завели дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее о неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суда он будет ждать дома, под обязательством о явке.