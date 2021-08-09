Пьяный водитель задавил сидевшую на обочине молодую петербурженку

Петербуржец задавил женщину,сидевшую на газоне во дворе дома. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье в одном из дворов на проспекте Народного Ополчения. Ночью пьяный мужчина решил съездить в магазин на машине жены и не заметил молодую женщину, сидевшую на газоне.

- 8 августа в 4:00 во дворе дома 173 по проспекту Народного Ополчения 43-летний неработающий местный житель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Мазда», принадлежащим жене, совершил наезд на сидящую на обочине 33-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

. Водителя задержали. На него завели дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее о неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суда он будет ждать дома, под обязательством о явке.