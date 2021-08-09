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Политика9 августа 2021 18:22

ЦИК отправил делегацию в Петербург после жалобы Булановой

Баллотирующаяся в Госдуму и Заксобрание певица считает, что ее партию ущемляют
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербург выехали сотрудники ЦИК после жалобы певицы Татьяны Булановой.

В Петербург выехали сотрудники ЦИК после жалобы певицы Татьяны Булановой.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центральный избирком РФ в срочном порядке отправил в Петербург свою делегацию после того, как баллотирующаяся в Госдуму и городской ЗакС певица Татьяна Буланова пожаловалась на ущемление партии, от которой она идет на выборы. Звезда шоу-бизнеса и новоиспеченный политик ранее сетовала, что ей якобы запретили распространять агитацию, причем решение об этом приняли некие чиновники Северной столицы.

Певица не нашла другого выхода, кроме как обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой. Та выслушала Буланову.

- Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию. В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения – взвешенными, - цитируют Эллу Памфилову в официальном Telegram-канале ЦИК РФ.