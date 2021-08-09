В Петербурге увеличат на 7 тысяч «квадратов» вестибюль станции метро «Фрунзенская»

Станцию метро "Фрунзенская" увеличат на 7 тысяч квадратных метров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге намерены увеличить на 7 тысяч квадратных метров вестибюль станции метро «Фрунзенская». Об этом стало известно в ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства. Планируется, что во «Фрунзенской» появится новенький диспетчерский центр подземки. Траты на строительство пойдут исключительно за счет метрополитена.

Кроме этого в Смольном намерены увеличить площадь еще двух социально значимых объектов на территории города. Речь о поликлинике в Невском районе и пожарном депо в 56-м квартале, который находится севернее Муринского ручья.

- Высоту медучреждения увеличат на 14 метров. Здание строится за счет средств инвестора, по завершении строительства оно будет безвозмездно передано в городскую собственность, - передает пресс-служба Смольного.