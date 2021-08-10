Трассу М-10 Москва-Петербург будут трое суток подряд перекрывать в Ленобласти

Движение на трассе М-10 будут перекрывать три дня подряд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обустройство современного освещения станет причиной перекрытия трассы М-10 Москва Петербург. В Тосненском районе Ленобласти три дня подряд будут останавливать движение транспорта. Но всего на 15 минут.

- Для выполнения работ по подвесу проводов через дорогу на трассе М-10 «Россия» будет полностью перекрываться движение всех видов транспорта. 10 августа на 605-м километре, между населенными пунктами Померанье и Трубников Бор, с 15:00 до 15:15, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад»,

Кроме того, трассу будут перекрывать:

- 11 августа на 631-м километре, между поселками Ушаки и Жары, с 10:00 до 10:15; на км 621-м километре, у деревни Болотница, с 15:00 до 15:15.

- 12 августа на 619-м километре, у деревни Болотница, с 10:00 до 10:15; на 611-м километре, между населенными пунктами Любань и Померанье, с 15:00 до 15:15.

Общая реконструкция системы освещения трассы закончится в октябре.