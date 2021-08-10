Движение по улице Профессора Попова ограничат до конца августа

Дорожные ограничения из-за ремонта вводятся с 11 и 14 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый дорожный ремонт осложнит жизнь автомобилистам Петербурга, часто ездящим по Петроградскому району. С 11 августа и до конца месяца будут идти работы на улице Профессора Попова. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы.

- С 11 по 31 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Другой масштабный ремонт начнется на севере Петербурга. С 14 августа закрывается движение транспорта по Институтскому проспекту:

- с 14 по 22 августа – от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза;

- с 22 до 29 августа – от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта.

Кроме того, с 30 по 31 августа и с 4 по 5 сентября будет ограничен проезд по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.