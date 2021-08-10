Петербургского юриста обвинили в изнасиловании 6-летней дочери

Следком проверяет историю с обвинением юриста в насилии над дочкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи Главного управления СК России по Петербургу проверяют заявление жительницы Пушкинского района, которая обвинила гражданского мужа в насилии над их 6-летней дочерью. По словам женщины, супруг, работающий юристом в одной из городских фирм, более полугода насиловал ребенка.

- 9 августа в 21:30 в полицию обратилась женщина 1987 года рождения, неработающая, проживающая в городе Пушкин, с заявлением о том, что с января 2021 по настоящее время, в квартире по месту жительства, мужчина 1988 года рождения, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней дочери, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Учитывая обстоятельства, делом занялся Следственный комитет. В настоящее время идет проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также было ли насилие на самом деле, или женщина заявила на супруга из-за неприязненных отношений.

Решение о возбуждении уголовного производства будет принято по результатам проверки.