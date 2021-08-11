Новый мост через Волхов в Киришах могут построить на два года раньше срока

Новый мост появится рядом со старой переправой. Фото: lenobl.ru

Федеральный бюджет поддержал проект строительства нового моста через реку Волхов который будет построен в Киришах. На создание объекта будет направлено еще 100 миллионов рублей, об этом сообщает администрация Ленинградской области.

- Правительство России выделяет дополнительно 100 миллионов рублей из федерального резервного фонда на ускорение главной дорожной стройки Киришей — нового моста через реку Волхов. Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным, - отмечает пресс-служба областной «админки».

Заказчиком масштабной стройки выступает «Ленавтодор», а общая стоимость работ на объекте составляет почти четыре миллиарда рублей.

В областном правительстве подчеркивают, что стройка идет со значительным опережением графика. Сейчас сделаны подходы к берегам, подведены инженерные сети. А к концу лета должна начаться укладка пролетов моста на опоры. Если по контракту сдача объекта намечена на 2025 год, то в реальности мост может быть готов на два года раньше, уже в 2023-м.