160-летний величественный дуб рухнул в Ботаническом саду Петербурга

В Ботсаду Петербурга упал 160-летний дуб. Фото: vk.com/binran

В Ботаническом саду Петербурга сообщили о грустной вести – там рухнул 160-летний дуб. Все произошло около 9 часов утра 8 августа. К счастью, никто из людей не пострадал. Дерево начало расти во времена, когда торжествовал совсем другой климат, в середине XIX века. Тогда Ботсад в Петербурге стал центром ботанических исследований всей Российской Империи.

Ученые уверены, что дерево болезненно отреагировало на потепление климата в 21-м веке. Фото: vk.com/binran

- Интересно, что высота дерева в 1981 году была 16 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров. Это означает, что за прошедшие 40 лет толщина ствола увеличилась значительно, на 28 см, а высота – всего на 2,7 м за такой большой промежуток времени, - рассказывают в группе Ботанического института имени Комарова РАН во «Вконтакте».

Специалисты установили причину падения величественного дерева – увы, так называемые «якорные» корни сгнили. Под дубом в последнее время образовалась яма глубиной около одного метра. Мочковатых мелких корней на месте очень мало, поэтому итог закономерен.