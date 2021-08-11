Один человек пострадал при ночном пожаре на улице Академика Лебедева

Человек пострадал на пожаре в Калининском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел в ночь на среду в Калининском районе Петербурга. Около 1:35 в доме на улице Академика Лебедева вспыхнула трехкомнатная квартира. На место ЧП примчались четыре пожарные машины и 19 спасателей.

- 11 августа в 01:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Лебедева, 16. В 3-комнатной отдельной квартире площадью 70 квадратных метров, горела кухня, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

В итоге, в 16-метровом помещении выгорел всего один квадратный метр площади, но этого хватило, чтобы одного из жильцов квартиры пришлось госпитализировать.

В 01:56 пожар был ликвидирован, состояние пострадавшего не уточняется.