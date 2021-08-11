Фура вдребезги разбилась бетонный разделитель на трассе Москва-Петербург в Ленобласти

Футар разбилась о бетонный разделитель в Саблино. Фото: vk.com/spb_today / Виктор Забелин

Серьезное ДТП произошло на трассе М-10 Москва-Петербург в районе поселка Саблино. Здесь, водитель фуры не успел среагировать на ведущийся дорожный ремонт и его грузовик на полном ходу влетел в бетонные разделительные ограждения.

- На Московском шоссе, в районе Саблино, по направлению на Петербург фура ушла в отбойник, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате страшного удара у тягача вырвало переднюю ось и размолотило установленный под кабиной двигатель. Контейнер, который на полуприцепе тащил за собой грузовик, по счастью не сорвало с креплений.

Первыми на помощь водителю пришли дорожные рабочие. О состоянии шофера и том, есть ли другие пострадавшие, не сообщается.

Сейчас на ремонтируемом участке собралась пробка, разбитая фура частично перекрывает свободную для проезда полосу.