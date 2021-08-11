Один человек погиб и два пострадали в ДТП с улетевшей в дерево «Ладой» под Петербургом

Один мигрант погиб и два пострадали в ночном ДТП в Куйзвози. Фото: vk.com/dorinspb

Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 августа под Петербургом. Во Всеволожском районе Ленобласти «Лада» 15-й модели улетела с дороги и врезалась в деревья. Приехавшие на место спасатели обнаружили двух пострадавших и одного погибшего. В машине стоял сильный запах спиртного.

- 10 августа, около 23:10, деревня Куйвози, автодорога Петербург - Запорожское - Приозерск. Неустановленный водитель, управляя а/м ВАЗ-2115, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и съезд в кювет, - сообщает паблик «Дорожный инспектор». - На затяжном повороте не вписались и вылетели в кювет. Кто именно был за рулем - пока не установить, так как в салоне все вверх дном. Очень сильно пахнет алкоголем.

По данным полиции, пострадали два мужчины в возрасте 30-35 лет, оба - мигранты из Средней Азии. Погибший, также мигрант того же возраста, ехал в машине пассажиром.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются дознаватели ГИБДД.