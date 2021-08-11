Петербургские студенты заняли первое место на престижной международной олимпиаде по математике

СПбГУ также стал единственным российским вузом, вошедшим в десятку лучших по итогам олимпиады. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в этом году – настоящий урожай олимпийских наград. Пока одни демонстрируют колоссальные успехи в большом спорте, другие уверенно побеждают на интеллектуальном поприще. Команда студентов Санкт-Петербургского государственного университета заняла первое место на престижной международной студенческой олимпиаде по математике IMC – она проводится с 1994 года. Об этом в минувший вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба вуза.

- В личном зачете член нашей команды Александр Гребенников занял второе место — вслед за Аттилой Гашпаром из Венгрии, - уточняется в сообщении. - Студенты СПбГУ Станислав Крымский, Михаил Иванов, Никита Добронравов и Марат Абдрахманов вошли в первую десятку.

Всего в студенческой математической олимпиаде принимали участие 113 команд из разных стран мира. Конкретно Россию представляла пятерка ведущих высших учебных заведений страны: помимо СПбГУ в этот список вошли МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет и Российский университет дружбы народов.

Во время олимпиады участникам предлагалось решить восемь задач, относящихся к вещественному и комплексному анализу, линейной алгебре, теории групп, комбинаторике, теории вероятностей и геометрии. Как отметил руководитель команды Федор Петров, в состав команды Университета вошли сильнейшие студенты-математики, которые ранее показали высокие результаты в олимпиаде СПбГУ Petropolitan Science Research.