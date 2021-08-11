Водителя, посадившего за руль ребенка, поймали пьяным в Петербурге

41-летний мигрант дал порулить своему сыну, а потом попался пьяным ГИБДД. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередного отца, посадившего за руль ребенка, поймали в Петербурге. На прошлой неделе пользователи соцсетей заметили, как на Заводской улице ехал «Киа Рио», который вел подросток. А рядом сидел взрослый с малышом на руках. Запись видео была опубликована в Сети и 10 августа полицейские задержали нарушителя. В этот момент, вдобавок ко всему, водитель был пьян.

- 10 августа в 23 часа на повороте с Лесной улицы на Советский проспект сотрудниками ОГИБДД по Невскому району был остановлен автомобиль «Киа», указанный в публикации. Водитель, 41-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, пояснил полицейским, что 6 августа действительно передал управление автомобилем своему 14-летнему сыну с целью обучения вождению, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Водитель с признаками алкогольного опьянения направлен на медицинское освидетельствование.

Кроме того, машина, на которой ездил нарушитель, вызвала подозрение у инспекторов. Для более тщательного изучения номеров кузова и агрегатов иномарку изъяли и отправили на полицейскую стоянку.

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