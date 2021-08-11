В общежитие СПбГУ будут заселять не только привитых или переболевших коронавирусом студентов

Заселять в общежитие должны без справок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) опубликовало правила для заселения студентов в общежития вуза. Получить койко-место по идее смогут все, а не только лишь прошедшие вакцинацию или переболевшие в последние полгода.

- В соответствии с рекомендациями Минобрнауки образовательным организациям целесообразно организовать поселение в общежития после получения от обучающихся (за исключением лиц, не достигших 18 лет) одного из трех документов: подтверждающего вакцинацию; подтверждающего факт перенесенного в течение шести месяцев заболевания; подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, - говорится на сайте СПбГУ.

Эта позиция и была озвучена на ректорском совещании, что переполошило иногородних студентов. Однако позднее Министерство образования и науки России выпустило разъяснения о том, что отсутствие иммунитета к коронавирусу или прививки не может являться причиной для недопуска студента на очные занятия или заселения его в общежитие.

- После новых разъяснений Минобрнауки организация поселения обучающихся в общежития СПбГУ будет организована без учета названных выше рекомендаций, - отмечают в вузе.

Другими словами, заселить должны всех.

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