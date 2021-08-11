Губернатор Ленобласти рассказал о возможном маршруте КАД-2 вокруг Петербурга

КАД-2 скорее всего будут строить по "бетонке". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Ленинградской области рассказал о том, где и как может пройти трасса КАД-2, одобрение строительства которой дал президент России Владимир Путин. По словам Александра Дрозденко, оптимальный вариант - пустить КАД-2 по «бетонке» - бывшей военной дороге, сейчас носящей индекс А-120.

- На трассе А-120 практически не требуется выкуп земельных участков. Идеальный вариант. Тем более у нас сразу появляется хорошая экономическая зона между КАД-1 и КАД-2, эта зона будет обречена на развитие. А если мы ее подхватим радиальными магистралями с развязками, это будет бум развития территорий, - заявил глава 47 региона на прошедшем 10 августа брифинге.

По словам Дрозденко, опыт Москвы и Подмосковья показал, что до трети сметы строительства уходит именно на выкуп земель, поэтому расширение уже существующей трассы дает много преимуществ.

Окончательно определится с вариантом трассировки КАД-2 должны до завершения нынешнего года.

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