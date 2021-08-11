Еще четыре ковидных стационара возвращают к штатной работе в Петербурге

В Петербурге возвращаются к плановому приему пациентов четыре ковидных стационара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге возвращаются в штатный режим работы еще четыре стационара, ранее перепрофилированных под прием больных с коронавирусом и пневмонией. По словам Смольного, три медучреждения – федеральные, их вернут к плановому приему пациентов постепенно. А вот Горбольница №33 уже прекращает лечение зараженных COVID-19. Власти объясняют, что свободных коек в городе и так достаточно – больше 50%. Эпидситуация медленно, но улучшается.

- Сейчас в больнице №33 проводится дезинфекция. Там возобновят работу отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Однако при необходимости учреждение может быть вновь быстро перепрофилировано в инфекционный стационар, - передает пресс-служба Смольного.

Среди федеральных стационаров к штатной работе вернутся ПСПбГМУ им. академика Павлова, СЗГМУ имени Мечникова и НИИ физиопульмонологии. В этих медучреждениях еще есть 134 койки для больных коронавирусом.