Абитуриенты Петербурга жалуются на сбой сайтов Политеха и университета имени Герцена

В Петербурге сайты двух крупных вузов не справились с массовой "атакой" абитуриентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские абитуриенты жалуются в соцсетях на неработающие сайты двух вузов – Политеха и РГПУ им. А.И. Герцена. Будущие студенты злятся, переживают и негодуют, поскольку проблема появилась именно в последний день приемной кампании. Абитуриенты судорожно перезагружают страницы сайтов, чтобы узнать о своих баллах и зачислении, но в ответ им выдает только ошибку.

В Политехе уже успели официально прокомментировать техническую проблему. В вузе объясняют, что все из-за того, что на страницу пытается одновременно попасть большое количество человек. В итоге сайт не выдерживает такого наплыва посетителей и «падает».

- Подрядчика ГК «ОМЕГА» уведомили о текущих сложностях, специалисты работают над решением данной проблемы в кратчайшие сроки, - рассказали в группе вуза во «Вконтакте».

В качестве компромисса Политех опубликовал таблицы с минимальным проходным баллом по разным направлениям как бакалавриата, так и специалитета. В университете имени Герцена починили личный кабинет абитуриента на сайте, а также продлили прием согласий на зачисление до 20:00.