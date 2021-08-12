BMW X5 снес столб и улетел в яму с водой на проспекте Буденного

BMW нашли лежащим в канаве на проспекте Буденного. Фото: vk.com/spb_today

Бетонный столб пал жертвой ДТП в Красносельском районе Петербурга. На проспекте Буденного белый BMW X5 снес опору линий электропередач и улетел в кювет. Лежащую в луже машину с утра обнаружили местные жители. Водителя иномарки полблизости не было.

- На проспекте Буденного водитель решил помыть своего немецкого коня в канаве, предварительно снеся столб ЛЭП, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее оказалось, что столб принадлежал «Ленсвету». Его специалисты прибыли на место аварии, сняли со столба светильник и отключили его от электропитания. Оплачивать ущерб скорее всего придется владельцу иномарки.

- Проезжал мимо, очевидцы рассказали: водитель вышел, сказал что столб уберет и пошел в сторону «Ленты», - сообщают петербуржцы в соцсетях.