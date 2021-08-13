Дожди и до +22 градусов обещают в Петербурге в пятницу, 13-го

В пятницу опять обещают дожди. Но не сильные. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ближайшие три дня будут в Петербурге дождливыми, но не слишком пасмурными. По данным синоптиков, на город начнет влиять циклон, пришедший в город из Европы. Он принесет кратковременные дожди и переменную облачность.

- 13 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, днем местами. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром будет +16...+18, днем от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 мм ртутного столба, днем начнет немного повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Увы, но горожанам не стоит ждать солнечных выходных. Практически такая же погода сохранится и на субботу с воскресеньем. Все два дня над Петербургом будут идти кратковременные дожди, а воздух прогреется до +19....+21 градуса.