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Общество13 августа 2021 7:40

Дожди и до +22 градусов обещают в Петербурге в пятницу, 13-го

Осадки обещают и на все выходные
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В пятницу опять обещают дожди. Но не сильные.

В пятницу опять обещают дожди. Но не сильные.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ближайшие три дня будут в Петербурге дождливыми, но не слишком пасмурными. По данным синоптиков, на город начнет влиять циклон, пришедший в город из Европы. Он принесет кратковременные дожди и переменную облачность.

- 13 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, днем местами. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром будет +16...+18, днем от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 мм ртутного столба, днем начнет немного повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Увы, но горожанам не стоит ждать солнечных выходных. Практически такая же погода сохранится и на субботу с воскресеньем. Все два дня над Петербургом будут идти кратковременные дожди, а воздух прогреется до +19....+21 градуса.