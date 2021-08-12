Охранника Волковского кладбища увезли в больницу с ножом в животе

Охранник кладбища получил нож в живот из-за пьяного конфликта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские разобрались в кровавой истории, произошедшей 9 августа на Волковском кладбище. В минувший понедельник отсюда увезли сторожа с ножевым ранением живота.

- Как было установлено, около 22:30 мужчина, работающий сторожем, распивал спиртные напитки со своим 28-летним знакомым на территории одного из кладбищ. Мужчины вступили в конфликт с двумя ранее неизвестными, в ходе конфликта один из них достал нож и нанес один удар в живот сторожу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нападавшие с места происшествия сбежали, а собутыльник вызвал раненному скорую. Поиски подозреваемых заняли два дня и вечером 11 августа был задержан преступник, который в ходе допроса дал признательные показания.

В отношении него возбуждено дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимально возможное наказание - 10 лет лишения свободы.