Губернатор Ленобласти пообещал решить проблему со школьными проездными

Проблему с ученическими проездными подняли родители школьников из Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководство Ленинградской области обратило внимание на проблему со школьными проездными, о чем сообщили родители учеников. Трудности возникли у тех ребят, которые ездят на учебу в Петербург и не все транспортные компании без проблем принимают проездные документы к оплате.

- Александр Дрозденко дал поручение комитету по транспорту решить вопрос с перевозчиками, чтобы дети и их родители спокойно начали учебный год, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Отметим, что увеличение количества жалоб в соцсетях было отмечено системой «Инцидент менеджмент» Центра управления регионом (ЦУРа). Аналитика опирается на данные социологии и анализ обращений, полученных из социальных сетей и через систему «Госуслуги. Решаем вместе».

Наиболее острые на данный момент вопросы фиксируются и передаются властям для принятия необходимых решений.