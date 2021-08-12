Петербуржец рассказал, как спасся из упавшего в озеро вертолета на Камчатке

Петербуржец Виктор Стрелкин рассказал, как ему ужалось выжить. Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

Петербуржец Виктор Стрелкин, оказавшийся в упавшем на Камчатке вертолете, рассказал, как смог спастись. Мужчина оказался одним из шести жителей Северной столицы, попавших в авиакатастрофу. Выжить удалось только троим.

- У нас была вертолетная экскурсия. Я летел на первом ряду и, честно говоря, просто спал, потому что видимость была никакая (над озером стоял сильный туман - прим.ред.). Понял, что что-то произошло, когда вода потоком ударила мне в лицо, - приводит слова петербуржца «КП-Хабаровск». - Об этом трудно говорить, рядом со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Я со сна даже не успел отстегнуть ему ремень, только себе. Меня сразу подняло наверх, где в вертолете был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть и все сразу заполнилось водой

После этого мужчина проплыл через разбитое лобовое стекло кабины вертолета и сквозь толщу воды смог вынырнуть на поверхность. Вода была почти ледяная, всего +4...+5 градусов, пассажиров и двух членов экипажа спасли сотрудники заповедника.

Отметим, что в числе пропавших значится 17-летний петербуржец и его мать. Отец спасся. Вертолет затонул в озере Курильское на глубине 137 метров.

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Пропавшими числятся восемь человек, в том числе подросток (подробности)