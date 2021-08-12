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Происшествия12 августа 2021 12:55

Петербуржец изрезал ножом 97-летнюю блокадницу, помешавшую ему помочиться в подъезде

Женщина выжила несмотря на тяжелые раны, а нападавший получил семь лет «строгача»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд дал семь лет тюрьмы мужчине, напавшему с ножом на 97-летнюю пенсионерку.

Суд дал семь лет тюрьмы мужчине, напавшему с ножом на 97-летнюю пенсионерку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Василеостровский районный суд вынес приговор петербуржцу, который в январе нынешнего года с ножом набросился на 97-летнюю блокадницу. Пьяному мужчине не понравилось, что пенсионерка помешала ему помочиться в подъезде дома. Женщина получила два удара в шею, но все же осталась жива.

- Подсудимый вину признал полностью. Указал, что в момент нанесения телесных повреждений потерпевшей был пьян. Пояснил, что хотел справить нужду в подъезде, однако потерпевшая начала его выгонять. В момент нанесения ударов его остановил мужчина, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд также учел, что постоянного места жительства петербуржец не имеет, официально не трудоустроен. В итоге, за попытку убийства блокадницы, мужчина получил семь лет лишения свободы в колонии особого режима. Также мужчина выплатит 300 тысяч рублей потерпевшей.