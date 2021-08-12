Движение по КАД между проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей ограничат почти на месяц

На внутренней стороне КАД на месяц ограничат проезд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Серьезные пробки прогнозируются на петербургской кольцевой автодороге с середины августа по середину сентября. На внутреннем участке КАДа, между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей, будут перекрывать движение из-за ремонтных работ.

- В связи с производством работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу, в период с 17 по 31 августа года будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, а с 1 по 14 сентября первая, вторая полосы и полоса безопасности, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На свободных от ремонта полосах вводится ограничение скоростного режима до 50 км/час.

Водителей убедительно просят соблюдать все меры предосторожности и заранее продумывать маршрут поездок в указанные даты.