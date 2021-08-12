В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

В Петербурге почтили память моряков из затонувшей подлодки "Курск" минутой молчания. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге почтили память погибшего экипажа подводной лодки «Курск». Напомним, 21 год назад судно затонуло в Баренцевом море. Весь экипаж, 118 человек, в итоге погиб. Как три года назад выяснила «Комсомолка», трагедия, судя по многим фактам, произошла именно из-за череды случайностей.

Траурная церемония по традиции состоялась на Серафимовском кладбище, именно там захоронены 32 моряка. Среди них есть и командир подлодки, Герой РФ Геннадий Лячин.

- В память об экипаже объявили минуту молчания. Затем к мемориалу и могилам подводникам возложили венки и цветы. В церемонии приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, начальник Оперативного управления Главного штаба ВМФ России Михаил Неупокоев, родственники погибших подводников, в том числе вдова командира подводного крейсера Ирина Лячина, - передает пресс-служба Смольного.