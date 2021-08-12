В парке Монрепо на один день откроют «съедобный» топиарный сад

В парке Монрепо откроют на день яблочный сад. Фото: vk.com/monrepovyborg

В парке Монрепо, что находится в Выборге, на один день откроют знаменитый топиарный сад. В четверг, 19 августа, с 10:00 до 16:00 туда можно будет попасть и отведать яблок и груш. Сотрудники парка очень ждут посетителей аккурат в Яблочный Спас, легендарный праздник урожая.

- Преображением плодового сада «Монрепо» мы любуемся весной и летом. Впрочем, он прекрасен круглый год. Его плоды мы хотим подарить вам. Вместе с упоительными ароматами, впечатляющими видами и потрясающим настроением, - сообщается на странице Монрепо во «Вконтакте».

К слову, летом в парк открыли лесной эко-маршрут расстоянием около 2,5 километра. Тропу промаркировали лентами, также там можно встретить информационные стенды с QR-кодами.