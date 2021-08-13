Новорожденному тигренку из цирка Петербурга срочно ищут кормящую собаку

Тигренок остался без кормления молоком Фото: www.facebook.com/diana.kachalova

Пятидневный тигренок голодает в цирке Санкт-Петербурга из-за отказа матери кормить его. Необычное объявление о поиске собаки для зверенка появилось в социальных сетях. Горожане бьют тревогу, беспокоясь за судьбу юного хищника.

- Друзья, есть ли у кого-то из вас кормящая сейчас собачья мама? - написала в соцсетях местная жительница Диана Кочалова. - Молоко срочно нужно новорожденному тигренку, от которого отказалась мама. Ребенку пять дней.

Родившийся тигренок - предположительно, мальчик. Зверенка спасают от голода. Причины отказа матери от детеныша неизвестны.

Юный хищник живет в цирке на Фонтанке. Родившая тигрица выступает с итальянским цирком Тоньи.