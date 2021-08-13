Автослесарь нагрел электросваркой бензобак и получил 90% ожог тела

Автослесарь получил серьезные ожоги из-за взрыва паров солярки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нарушение элементарных правил техники безопасности привело к тяжелым травмам у 33-летнего петербургского автослесаря. Мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, решил отремонтировать старый бензобак и начал сварочные работы, не слив предварительно топливо.

- 11 августа в 15:36 в полицию поступило сообщение, что по адресу: Старообрядческая улица, дом 21, напротив депо, взорвался газовый баллон, пострадал мужчина, сильно обгорел. Прибывшим на место нарядом установлено, что мужчина 1988 года рождения на улице осуществлял сварочные работы бензобака, снятого с машины. В результате чего произошел взрыв паров солярки, которая находилась в бензобаке, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место ЧП также примчались врачи скорой помощи. Они госпитализировали пострадавшего с обширными ожогами верхних и нижних конечностей, груди, живота, спины и промежности 80-90 %, ожоговым шоком третьей степени. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.