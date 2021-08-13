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Происшествия13 августа 2021 9:45

Мать выкрала у петербурженки ее жениха и хотела увезти в Москву

Женщина заявилась в квартиру с несколькими мужчинами, которые связали молодого человека и затолкали его в черный джип
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Мать увезла сына в Москву от невесты-петербурженки.

Мать увезла сына в Москву от невесты-петербурженки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Настоящая криминальная драма в стиле «Ромео и Джульетты» развернулась в Невском районе Петербурга. Здесь у студентки похитили ее 25-летнего жениха. Причем сделала это мать молодого человека. а помогали ей несколько крепких мужчин.

- По словам девушки, 12 августа около 6:50 к ней в квартиру на Товарищеском проспекте зашла мать ее 25-летнего сожителя вместе с несколькими неизвестными мужчинами. Они набросились на молодого человека, связали ему руки веревкой, вывели на улицу, посадили в черный Mitsubishi и с места происшествия скрылись, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Девушка сняла момент похищения на камеру телефона, а потом вызвала полицию. Оперативники передали приметы машины всем постам и через несколько часов на подъезде к Москве джип остановили. Внутри оказался сам похищенный, а также его мать и трое мужчин - жителей столицы.

Сейчас 49-летняя женщина задержана, по факту похищения возбуждено уголовное дело.