Заболеваемость от коронавируса в Петербурге снова выросла

Еще 1810 петербуржцев заболели коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние данные по ситуацией с распространением коронавируса в Петербурге и Ленобласти приводят региональные оперативные штабы. Так, в городе на Неве, за последние сутки показатели изменились разнонаправленно Заболевших стало чуть больше (на девять случаев), а суточная смертность наоборот снизилась.

- С начала пандемии в Петербурге отмечено 553 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+1810 за минувшие сутки). Выздоровели 526 189 пациентов (+2001), а умерли 19 890 человек (+42), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Тем не менее, несмотря на достаточно высокие показатели по заболеваемости и госпитализациям - больше 300 человек ежесуточно, в целом третья волна идет на спад. Поэтому городские и федеральные стационары, расположенные в Петербурге, возвращаются к плановой работе

По Ленинградской области показатели следующие: заражений – 59 149 (+233), смертей – 2300 (+15), выздоровлений - 48 310 (+101).