Четыре новых школы построят в Московском районе в ближайшие три года

Новую школу построят на Средней рогатке к лету 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга пообещали построить четыре новых школы в Московском районе, а конкретно - на Средней рогатке, жители которой не раз жаловались на недостаток учебных заведений. По словам родителей, из-за активного строительства жилья в некоторых классах занимаются по 45 учеников. А обещанных школ они не могут дождаться уже давно.

- У нас на 26 000 жителей ни одной школы, хотя должны были построить пять. Везде причины разные: где-то проект не согласовали, где-то застройщик общения не выполнил, где-то договор не заключили. Пишем жалобы во все инстанции, а толку-то? Ведь ни одну стройку еще так и не начали, - рассказала «КП-Петербург» одна из мам.

В районной администрации отметили, что повлиять на ситуацию могут только в Смольном. И слова горожан дошли до правительства.

- Первой, в июне 2022 года, откроют школу на 1125 мест на участке юго-западнее пересечения Московского шоссе и Дунайского проспекта, - пишут «Невские новости».

Еще через полтора-два года по соседству появится учебное заведение на 1375 человек. А всего до 2024 года в районе построят четыре школы. Третья будет на 550, а четвертая - на 1100 мест.