«Сапсан» нового поколения свяжет Санкт-Петербург и Москву

Нынешнее количество высокосортных поездов не справляются с потоком пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Петербургом и Москвой будет курсировать «Сапсан» нового поколения. В Морской порт Северной столицы 13 августа 2021 года прибыло несколько немецких составов. Скоростные поезда состоят из десяти вагонов, уточнили в пресс-службе «РЖД».

- Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии. Он выйдет на маршрут уже в следующем году, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Однако, как признаются в компании, это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами.