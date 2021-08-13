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Общество13 августа 2021 17:34

«Сапсан» нового поколения свяжет Санкт-Петербург и Москву

На маршрут он выйдет уже с 2022 года
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Нынешнее количество высокосортных поездов не справляются с потоком пассажиров.

Нынешнее количество высокосортных поездов не справляются с потоком пассажиров.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Петербургом и Москвой будет курсировать «Сапсан» нового поколения. В Морской порт Северной столицы 13 августа 2021 года прибыло несколько немецких составов. Скоростные поезда состоят из десяти вагонов, уточнили в пресс-службе «РЖД».

- Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии. Он выйдет на маршрут уже в следующем году, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Однако, как признаются в компании, это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами.