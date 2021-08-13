В Пулково отобрали 150 луковиц тюльпанов у пассажиров из Амстердама

В Пулково пришлось изъять 150 подозрительных луковиц тюльпанов. Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Россельхознадзора изъяли 150 луковиц тюльпанов у пассажиров самолета, прилетевшего в Санкт-Петербург из Амстердама. Пара приобрела в Нидерландах кучу стебельков, но решила провезти товар в ручной клади, никому не сообщив об этом. На выходе их ждал неприятный сюрприз. Все «добро» пришлось отдать по закону.

- Луковицы перевозились пассажирами в ручной клади из Нидерландов без фитосанитарного сертификата и разрешения Россельхознадзора на ввоз. Это потенциально небезопасный посадочный материал для территории России, - передает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Судьба у 150 луковиц тюльпанов незавидная – печь.