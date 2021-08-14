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Общество14 августа 2021 10:26

Небо над Петербургом 14 августа затянет плотной пеленой облаков

Временами пройдут дожди
Агния ПЕРОВА
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Дождливая погода продлится все выходные.

Дождливая погода продлится все выходные.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу, 14 августа, погода будет зависеть от южной периферии атлантического циклона. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, небо над Петербургом постепенно закроет плотной пеленой облаков, временами пройдут дожди. Температурный фон будет близким к своей климатической норме.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется до +21 градуса, а в Ленинградской области потеплеет до +22 градусов.

Южный ветер будет со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

По словам Михаила Леуса, дожди будут сопровождать Северную столицу ближайшие три дня.