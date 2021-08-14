Полиция Петербурга задержала мужчину, сорвавшего цепочку с крестиком у пенсионерки

В Петербурге поймали мужчину, который сорвал цепочку у пенсионерки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали грабителя, напавшего на 84-летнюю пенсионерку 8 августа в Выборгском районе. Около 23 часов в одной из парадных дома 28, корпус 2, по улице Есенина злоумышленник применил физическую силу и сорвал с шеи петербурженки цепочку с крестиком из металла желтого цвета. С места происшествия нападавший сразу скрылся.

12 августа у одного из домов по Ждановской набережной опергруппа задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался неоднократно судимый 30-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый грабитель находится в изоляторе временного содержания.