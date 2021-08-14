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Происшествия14 августа 2021 13:04

Технологу зоопарка, попавшемуся на взятке, продлили задержание на трое суток

Мужчину поймали за взятку 13 августа
Агния ПЕРОВА
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Александру Князеву, которого задержали за взятку, продлили арест на трое суток.

Александру Князеву, которого задержали за взятку, продлили арест на трое суток.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петроградский районный суд Петербурга продлил срок задержания под стражей технологу Ленинградского зоопарка Александру Князеву еще на 72 часа. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, что Князева поймали на получении полумиллионной взятки. По информации пресс-службы петербургского управления СК России, вечером 12 августа 2021 года, подозреваемый, сидя в автомобиле, получил 500 тысяч рублей от неизвестного мужчины. Деньги, по версии следствия, он взял за заключение договоров с предприятием на поставку товаров для нужд зоопарка. Мужчина, который передал 53-летнему технологу немалую сумму, оказался участником оперативного эксперимента.

На следующий день, 13 августа, сотрудника зоопарка задержали и предъявили ему обвинение. Судебное заседание отложено по ходатайству защитников.

За взятку Александру Князеву грозит крупный штраф или от семи до двенадцати лет лишения свободы, тоже со штрафом.