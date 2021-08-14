Новую школу на улице Ольги Форш откроют в сентябре 2022 года

Строители уже занимаются устройством монолитных конструкций. Фото: telegram-канал «Пул 78».

Средняя школа № 136 на улице Ольги Форш примет учащихся уже 1 сентября 2022 года. В субботу, 14 августа, губернатор Санкт-Петербурга посетил стройку, где возводят новое здание, рассчитанное на 550 школьников. Старую школу, построенную в 1972 году, в прошлом году снесли.

- Мы приняли решение снести аварийное здание и на его месте построить новую современную школу с двумя бассейнами. Мы продолжаем придерживаться политики, что все новые школы должны строиться с бассейнами и спортивными залами, - сказал Александр Беглов и отметил, что к 1 сентября следующего года школа должна быть сдана.

В новом четырехэтажном здании появится два отдельных блока – для начальной и основной школы. Оснастят их по последнему слову техники. В распоряжении учеников будет большой спортивный зал, библиотека с читательской зоной и медиатекой, учебно-производственные мастерские, зал для занятий ритмикой и актовый зал с эстрадой.