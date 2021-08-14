Тренера по тхэквандо из Петербурга задержали за растление школьницы

В Петербурге задержали мужчину за развращение девочки-подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в развращении школьницы. Его поймали в четверг, 12 августа 2021 года, у одного из домов по Приморскому шоссе. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Расследование началось после того, как 16 июля 2021 года в полицию обратилась 41-летняя мама 17-летней девочки. Она рассказала, что с июня по август 2020 года неизвестный 29-летний мужчина – тренер по тхэквандо – у себя дома, в спортивном зале и в машине развращал ее дочь.

Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.