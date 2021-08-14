Микроавтобус сбил человека на Ленинском проспекте

Пострадавший, по мнению пользователей из сети, мужчина. Фото: группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте».

Микроавтобус сбил пешехода у дома 79 на Ленинском проспекте в субботу, 14 августа. Об этом рассказали шокированные очевидцы в социальных сетях.

Случилось это в районе 14 часов. Судя по фотографиям, авария произошла на пешеходном переходе или около него. По словам свидетелей, под колеса микроавтобуса попал мужчина, который шел вдоль дорожной ограды. На место происшествия сразу же приехала машина скорой помощи.

О состоянии пострадавшего ничего неизвестно, но в соцсетях уверяют, что с ним все в порядке.