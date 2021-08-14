Легковушка и «Газель» улетели в кювет в Ленобласти

В Ленобласти иномарка и «Газель» улетели в кювет. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Серьезное ДТП произошло в субботу, 14 августа, на автодороге около поворота на поселок Гладкое в Тосненском районе Ленинградской области. Автомобиль Volkswagen и «Газель» столкнулись и вылетели из дороги в кювет. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Судя по фотографиям, у легковушки сильно повреждены передняя и задняя части, боковые стороны. Кажется, что только крыша авто осталась цела. А вот у грузовика разбито лобовое стекло и задет перед.

Пострадали два человека, которые находились в иномарке. Их госпитализировали.