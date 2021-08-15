Холодный циклон на неделю накроет Петербург дождями

Дожди продлятся до следующих выходных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербурге после аномальной жары возвращается к привычной погоде. В Северной столице будет ощущаться легкая прохлада, а город накроет небольшими дождями. Виной всему холодный циклон.

- Сегодня, 15 августа, Северная столица будет ощущать влияние тыловой, более холодной части циклона. Это станет причиной довольно облачной и ветреной погоды, пройдут кратковременные дожди, - сообщает на своей странице ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Петербурге 15 августа прогреется до 21 градуса, в Ленобласти до 22 градусов. Ожидается порывистый ветер до 10 метров в секунду.

Михаил Леус уточнил, что временами дожди ожидают петербуржцев и в первые три рабочей недели - с понедельника по среду, 16-18 августа.

По данным Гисметео, тем временем, дожди продлятся также с четверга по субботу, 19-21 августа. В городе ожидаются грозы.